Бизнес обеспокоен отменой срока давности по налоговым преступлениям

Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес.

Письма с критикой документа в Верховный суд направили крупнейшие объединения российских и зарубежных компаний – Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Подготовил обращение и РСПП. С этими письмами ознакомились «Ведомости».

Верховный суд в проекте своего постановления предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством. Т.е. преступление будет длящимся. Сейчас срок давности составляет от двух до 10 лет в зависимости от тяжести налогового преступления.

Решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, беспокоится РСПП, это позволит привлекать людей к уголовной ответственности на протяжении всей их жизни. Принятие проекта может затруднить поставленную президентом задачу по декриминализации предпринимательской сферы, предупреждает Титов. Он предлагает отложить принятие постановления – для «существенного дополнения и доработки».

В то же время, жалуется председателю Верхового суда Вячеславу Лебедеву АЕБ, постановление пленума не решает действительно актуальные проблемы – не проводит четкой границы между налоговыми правонарушениями и преступлениями. Правоохранители нередко считают преступлением сам факт неуплаты налога, несмотря на то, что в свое время Конституционный суд разъяснил, что уклонением от налогов следует считать создание существенных препятствий для налогового контроля. И позиция КС не отражена в проекте постановления пленума ВС. При этом в проекте подробно пересказывается часть I Налогового кодекса, которая действует уже 20 лет.

Представитель Верховного суда Павел Одинцов не исключает, что проект постановления еще претерпит серьезные изменения с учетом позиции экспертов. Но юристы опасаются, что, даже если разъяснение о длящемся преступлении будет исключено из постановления, эта позиция может быть закреплена в судебной практике.

Если задним числом просить предпринимателей подтверждать правильность уплаты налогов, то появятся «колоссальные риски привлечения к уголовной ответственности абсолютно любого бизнесмена», говорят эксперты: за последние пять лет правоприменительная практика сильно изменилась – те требования, которые сейчас предъявляются компаниям, раньше были не известны даже самим налоговикам. О стабильности налогов и защищенности бизнеса от произвола властей в такой ситуации вообще не может быть речи.