Дмитрий Медведев призывает «разогреть экономику»

Борьба с бедностью и поддержка семей с детьми требуют скрупулезной и консолидированной работы всех органов власти без общих рассуждений в экспертно-популистском ключе, заявил Дмитрий Медведев.

Это мнение он высказал в рамках совещания о достижении национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе, пишут «Ведомости». По словам главы кабмина, замедление глобальной экономики, низкий потребительский спрос, санкции и торговые войны не должны быть оправданием для министров при реализации национальных проектов.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» был подписан Владимиром Путиным в мае прошлого года. Среди перечисленных в нем целей значатся: повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности вдвое, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.

Кроме того, майский указ ставит макроэкономические задачи, ориентированные на осуществление прорыва в развитии страны в ближайшие годы. Это и технологический прорыв за счет инноваций и цифровизации экономики, и вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира при темпах роста ВВП выше мировых, и сохранение инфляции на уровне не выше 4%.

По итогам прошлого года валовый внутренний продукт вырос немногим более на 2%, в начале этого года динамика хуже, отметил Медведев. Финансово-экономический блок правительства, естественно, эти риски должен учитывать, но не использовать для оправдания. Нужно готовить адекватные меры для снижения рисков, считает глава Кабмина

«По сути, нам нужны дополнительные меры для того, чтобы несколько разогреть экономику уже в этом году», — заявил Дмитрий Медведев

Для исполнения майского указа правительством были подготовлены национальные проекты по 12 направлениям (демография, культура, здравоохранение, образование, экология, жилье и городская среда, дорожное строительство, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Они все рассчитаны до 2024 года, а общий бюджет составит 25,7 трлн рублей.