Перевод средств с расчетного счета ИП на карту: формулировки

В группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке коллеги создали обсуждение, в котором делятся своим опытом заполнения платежки на перечисление денег ИП с расчетного счета на карту.

Речь идет о формулировке основания платежа.

Под каким назначением платежа следует переводить деньги со счета ИП на свой же счет физлица? Банк говорит, пишите «доходы от предпринимательской деятельности». Но меня смущает. Ведь ДПД ему уже на счет ИП поступили. Не задвоится ли налоговая база в этом случае по мнению налоговиков? — спрашивает Надежда

Мы проанализировали комментарии к этой теме. В основном бухгалтеры применяют формулировку «перевод собственных средств» в разничных вариациях.

И так, при выводе средств ИП на его карточный счет бухгалтеры пишут следующий текст в поле 106 платежного поручения:

Перевод собственных средств Перевод собственных средств, НДС не облагается Перевод собственных средств предпринимателя после уплаты налогов Перевод собственных средств предпринимателя. Налоги уплачены полностью. НДС не облагается Перевод собственных средств на личный счет Доход индивидуального предпринимателя Пополнение счета Перевод зарплаты