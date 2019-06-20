Путин: зарплату медикам надо повышать

В России наблюдается дефицит медицинских кадров. Этот вопрос был затронут в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным.

Нужно развивать систему докторов и фельдшеров на селе, — отметил Путин, — для этого «земским докторам» сейчас выплачивают около 1 млн рублей.

Постоянно строятся фельдшерско-амбулаторные пункты — до 500 в год. Но есть регионы — их 17 — где сокращается мощность ФАПов, с ними ведут работу, отметил Владимир Путин.

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что развивается система амбулаторной помощи, и в этой сфере министерство видит оживление, передает «Интерфакс».

Кроме того, безусловно, медикам нужно повышать зарплату. Путин напомнил, что в среднем заработная плата врачей по стране уже достигает 77 тыс. рублей — она выросла на 5%.