Путин обещал взять под личный контроль «мусорную реформу»

Еще один вопрос, который в последнее время волнует многих — мусорная реформа. Поэтому «Прямая линия» с Путиным не обошлась без её обсуждения.

Россияне слали фотографии со всех концов страны, на которых видны завалы мусора и старые контейнеры, переполненные отходами. За несколько месяце реформы чистые районы городов превратились в свалки, мусор просто не вывозят.

Путин отметил, что толком вопросом переработки мусора никто никогда не занимался, в то время как 70 млн отходов сейчас генерируются в стране ежегодно. Он отметил, что увиденные кадры с заброшенными мусорными баками - это безобразие, и что люди должны уже сейчас видеть результаты мусорной реформы. Путин выразил надежду, что в ближайшее время будет наведен порядок и пообещал взять дело под личный контроль.

Но проблема не только в том, что мусор не вывозится, там где с этим все в порядке резко выросла плата за вывоз. Так, в видеообращении житель Омской области рассказал, что раньше они платили 90,75 рублей в месяц, за апрель оплата составила 133 рубля. а за май уже 266 рублей. Причем никаких изменений в графике работы или еще в чем-то жители не заметили. Таким образом, реформа идет только на бумаге, а операторы просто взвинчивают цены.

В ответ Президент обратил внимание на то, что раньше не считали, сколько в целом стоит вывоз мусора, поэтому цены могли быть низкими. Кроме того, следует учитывать, что мусор теперь нужно вывозить дальше, например, на дальние полигоны. И поэтому цена может вырасти. Но согласился с тем, что есть повод для проверки ФАС в приведенном случае.