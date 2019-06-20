Чем власти планируют заменить детское пособие в размере 50 рублей

В настоящее время после исполнения ребенку 1,5 лет пособие маме составляет 50 рублей. При этом женщина вынуждена сидеть дома, так как устроить ребенка в детский сад проблематично.

Владимир Путин прокомментировал этот вопрос, отметил, что пособие ввели в 1994 году и обязали его платить работодателям.

Сейчас планируется выплачивать пособие семьям с детьми с 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума ребенка. Планируется, что критерий нуждаемости (доход семьи) будет установлен в размере 2 прожиточных минимумов (ПМ).

Он напомнил, что в нашей стране небогатые семьи с детьми имеют право на получение пособия на ребенка в среднем в сумме 1,5 тыс. рублей. Сейчас получать пособие могут те, у кого доход меньше, чем 1,5 прожиточных минимума.

С 1 января 2020 года критерий нуждаемости будет уже не 1,5 прожиточных минимума, а 2.

В итоге эту меру поддержки будут получать 70% семей с детьми.