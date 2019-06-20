Коррупционных преступлений стало меньше

Россиян беспокоит разгул коррупции. С экранов ТВ мы видим, что изымаются огромные суммы денег. Откуда они берутся и куда деваются?
Берутся — из коррупционных схем, а уходят — в доход государства, пояснил Путин.
Преступления коррупционной направленности нельзя утаивать, это должно быть достоянием гласности, считает Президент Владимир Путин.
При этом число коррупционных преступлений снижается, отметил он.
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