Что будет с ценами на авиабилеты

Россияне отмечают, что цены на авиабилеты слишком высокие, жители со своими зарплатами зачастую не могут их позволить.
Владимир Путин отметил, что сохранен НДС на все перевозки, а на рейсы не через Москву НДС и вовсе обнулен.
Между тем возникли другие проблемы, связанные с затратами в целом на обслуживание самолетов.
Так, в частности, меры, принятые Правительством по стабилизации цен на бензин, обошли стороной авиационное топливо. Поэтому цены на авиабилеты высокие, ведь в цене билета 30% — это цена авиационного топлива.
Путин поручил Правительству исправить это упущение.
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