Что будет с ценами на авиабилеты

Россияне отмечают, что цены на авиабилеты слишком высокие, жители со своими зарплатами зачастую не могут их позволить.

Владимир Путин отметил, что сохранен НДС на все перевозки, а на рейсы не через Москву НДС и вовсе обнулен.

Между тем возникли другие проблемы, связанные с затратами в целом на обслуживание самолетов.

Так, в частности, меры, принятые Правительством по стабилизации цен на бензин, обошли стороной авиационное топливо. Поэтому цены на авиабилеты высокие, ведь в цене билета 30% — это цена авиационного топлива.

Путин поручил Правительству исправить это упущение.