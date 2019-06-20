Верховный суд отложил принятие постановления об отмене срока давности по налоговым преступлениям

Верховный суд перенес на осень рассмотрение нового постановления Пленума ВС, которое должно было отменить срок давности по налоговым преступлениям.

Сообщение о переносе получил бизнес-омбудсмен Борис Титов, пишет «Интерфакс». Он обращался в ВС с критикой документа, так же, как и объединения бизнесменов.

Титов направил председателю ВС Вячеславу Лебедеву письмо с просьбой отложить на несколько месяцев принятие нового постановления Пленума суда об ответственности за налоговые преступления по статьям 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов) и 199.2 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов). Из проекта постановления следует, что уклонение от уплаты налогов является длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством.

«Все предпринимательское сообщество выражает серьезную обеспокоенность некоторыми разъяснениями, содержащимися в проекте, поскольку они могут резко повысить уровень уголовно-правовой репрессии в налоговой сфере», — указал Титов в письме.

Это разъяснение будет означать фактическую отмену срока давности для многих дел, отметил бизнес-омбудсмен. Сейчас срок исчисляется с даты неуплаты в установленный законом срок. Фактическая его отмена «затронет интересы руководителей, которые хотя и допустили налоговые правонарушения, но давно уволились из организаций и уже не могут влиять на принятие решений об уплате налоговой задолженности», предупредил Титов.

Если постановление будет принято в предложенном ВС варианте, оно позволит привлекать людей к уголовное ответственности на протяжении всей жизни, отмечалось в письме РСПП, направленном в Верховый суд.

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