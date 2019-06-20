Из-за изменений в правилах получения ЭЦП может наступить коллапс электронного документооборота

Крупнейшие ретейлеры и производители потребительских товаров направили Дмитрию Медведеву письмо с критикой законопроекта о цифровой подписи. Бизнес опасается коллапса электронного документооборота.

Отрицательный отзыв на данный законопроект в правительство также направил Сбербанк, узнали в РБК.

10 июня заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак направил в правительство поправки, по которым юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получать усиленную квалифицированную электронную подпись исключительно в удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы; банки, платежные системы и другие финансовые организации — в удостоверяющем центре Банка России; а госслужащие — в удостоверяющем центре Федерального казначейства.

На сегодняшний день подобную подпись имеют право выдавать аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры, их в стране почти 500. Согласно поправкам, эти центры смогут выдавать усиленную квалифицированную подпись только физлицам. При этом требования для таких центров планируют ужесточить — установить порог собственных средств не менее чем в 1 млрд руб. и ввести для них уголовную ответственность «за заведомо умышленные действия сотрудников». Это, по мнению авторов законопроекта, должно сократить мошеннические действия с использованием электронных подписей.

Еще одно предложение Турчака — документы предлагается подписывать не одной, а двумя усиленными квалифицированными подписями одновременно. Руководитель организации должен будет ставить на документе подпись юридического лица и личную цифровую подпись как физического лица.

Бизнес опасается, что наличие единственного удостоверяющего центра, выдающего сертификаты всем юрлицам и индивидуальным предпринимателям, в случае возникновения технических проблем может привести к тому, что «деятельность организаций будет парализована».

Необходимость использования сразу двух подписей повлечет затраты на модернизацию информационных систем организаций, чтобы они могли одновременно проверять несколько электронных подписей на одном документе. Кроме того, появляется риск нарушения личных прав граждан, так как их персональные данные могут быть скомпрометированы из-за обязанности использовать личные электронные подписи для служебных целей

Навести порядок на рынке можно и без госмонополии, говорят эксперты. Например закрепив обязанность личного присутствия при выдаче усиленной квалифицированной подписи или введя систему одобрения заявок на выпуск сертификатов со стороны ФНС.

В Совете Федерации обещали провести консультации перед подготовкой проекта ко второму чтению и учесть интересы всех заинтересованных сторон.