Уведомление о КИК нужно направлять в инспекцию ежегодно, даже если компания несет убытки

Налогоплательщик, являющийся контролирующим лицом, обязан представить уведомление о КИК в налоговый орган, даже если компания понесла убытки за календарный год. К такому выводу пришла ФНС России в ходе рассмотрения жалобы.

В 2015 году гражданин направил в инспекцию уведомление об участии в иностранной организации, а за 2016 и 2017 годы уведомления о КИК не представлял. Поэтому налоговый орган сформировал требования о представлении уведомлений за этот период или письменных пояснений и документов, свидетельствующих об отсутствии оснований для признания налогоплательщика контролирующим лицом. За 2016 год уведомление о КИК гражданин так и не направил, а за 2017 год подал уже после окончания установленного НК РФ срока. В этой связи инспекция привлекла налогоплательщика к ответственности в соответствии с п. 1 ст. 129.6 НК РФ.

Налогоплательщик не согласился с этим решением и подал жалобу в ФНС России. Он посчитал, что если контролируемая им иностранная компания по результатам деятельности за 2015 и 2016 годы понесла убытки, то они не могут считаться налоговой базой. Налогоплательщик счел, что он не обязан представлять соответствующее уведомление в налоговый орган, так как у него не было дохода в виде прибыли КИК за этот период.

При рассмотрении жалобы ФНС России указала, что положения статьи 309.1 НК РФ не устанавливают порядок, в соответствии с которым налогоплательщик не обязан предоставить в налоговый орган уведомление о КИК. Она также обратила внимание, что глава 3.4 НК РФ не содержит положений, в соответствии с которыми налогоплательщик освобождается от обязанности предоставлять в налоговые органы такое уведомление. Поэтому контролирующее лицо обязано представить уведомление о КИК в налоговый орган, даже если компания понесла убытки за календарный год.