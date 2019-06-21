ФНС изменит алгоритм своей программы. Неправомерно начисленные пени пересчитают

Программный сбой в ФНС приносит налогоплательщикам немало неприятностей. Например, из-за «восстания машин» компаниям и ИП неправомерно начисляют пени. Причем не только начисляют, но и списывают их со счета, порой даже без направления требования.

Все эти полгода бухгалтеры задаются вопросом «Когда все это кончится?».

И вот, похоже, лед тронулся, забрезжил свет в конце туннеля.

Одна из участниц группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке поделилась с коллегами письмом, которое она получили из ИФНС.

В нем налоговики признаются, что проблемы с начислением пеней есть и обещают исправить ситуацию.

Алгоритм программы будет доработан таким образом, чтобы уплаченные и начисленные суммы налогов наконец-то встретились и привязались друг к другу.

После этого в автоматическом режиме будет запущен механизм пересчета пеней.

Между тем не все коллеги с оптимизмом восприняли эту новость. Некоторые бухгалтеры считают, что этот воз еще не скоро сдвинется с места, и ожидают исправления ситуации не ранее конца этого года.

Как говорится, поживем – увидим.