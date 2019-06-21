Бумажные трудовые книжки всех россиян предлагают передать на хранение в ПФР

Как известно, власти собираются внедрить в стране электронные трудовые книжки, чтобы вся информация о приемах-увольнениях аккумулировалась в ПФР.

А вот автор инициативы на сайте РОИ придумал другой вариант, при котором трудовые книжки россиян тоже будут храниться в ПФР, но в бумажном виде.

Для этого пенсионщиками придется создать специальный архивный отдел.

По задумке автора, при устройстве на работу сотрудника работодатель затребует в ПФР трудовую книжку для регистрации факта приема на работу. Далее, в зависимости от условий взаимоотношений с ПФР, трудовая либо храниться у работодателя до момента разрыва трудовых отношений, либо возвращается в ПФР.

Кроме того, работодатель сможет подать заявку на заполнение трудовой книжки через госуслуги, а физически запись сделают в ПФР.

 

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Кадровый учет»

Все семинары по теме Кадровый учет