Евро и доллар подешевели

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года.

Накануне вечером он остановился на отметке 70,98 рублей.

Падение показывала и американская валюта. На торгах на Московской бирже курс доллара в моменте опускался до 63,26 руб. — это минимальный показатель с начала года, пишет РБК.

Эксперты отмечают, что причиной укрепления рубля по отношению к доллару стало решение ФРС США сохранить годовую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых, а также снижение геополитических рисков после сообщений о предстоящей встрече Трампа и Путина на саммите G20.
 

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