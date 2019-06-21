Заявление в полицию можно будет подавать через МФЦ

МФЦ планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти, следует из проекта реформы МФЦ, подготовленной Минэкономразвития.

Например, через МФЦ можно будет подать заявление в полицию или судебный иск, зарегистрировать брак или обратиться за господдержкой. А приемные госструктур, контактирующие с населением и бизнесом, постепенно ликвидируют, пишут «Известия».

Также МФЦ будут заниматься приемом платежей за услуги ЖКХ. Кроме этого, они станут единым пунктом сбора биометрических данных.

При этом на базе центров создадут институт омбудсмена по защите интересов заявителей.