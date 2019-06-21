Глава Минэкономразвития призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, рассуждая в эфире телеканала «Россия 24» на тему бурного роста потребительского кредитования и микрофинансовых организаций, призвал остановить разрастание «пузыря» в этом сегменте.

«Там (в офисах микрозаймов. — ред.) процентные ставки 1% в день — это на самом деле ужасная цифра. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, — они просто их них выбраться не могут», — цитирует министра ТАСС.

Для борьбы с этой ситуацией Орешкин предложил в первую очередь остановить рост этого «пузыря», а затем работать с теми людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию из-за этих потребительских кредитов.

Как пояснил министр, у депутатов Госдумы есть ряд предложений и, когда придет время, эти инициативы будут представлены.

В июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, напоминают «Известия». По словам министра, рецессия может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.