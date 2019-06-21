Юрлиц и ИП, начавших новую деятельность, будут чаще штрафовать. Узнайте, кто и за что

Начиная некоторые виды деятельности, список которых приводится в Постановлении Правительства от 16.09.2009 № 584, юрлица и ИП должны предварительно уведомить об этом Роспотребнадзор.

Например, в этот список входят бытовые услуги, общественное питание, розничная торговля.

На практике налогоплательщики иногда игнорируют эту обязанность и не сообщают в РПН о начале деятельности.

За это нарушение предусмотрен штраф по статье 19.7.5-1 КоАП.

Напомним, за непредставление уведомления налагается штраф:

на должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей;

на юрлиц — от 10 до 20 тыс. рублей.

За предоставление уведомления с неверными сведениями штраф составляет:

на должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей;

на юрлиц — от 20 до 30 тыс. рублей.

Однако наличие/отсутствие уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности должностные лица Роспотребнадзора могут установить при проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий с периодичностью не чаще чем один раз в 3 года.

Но при этом срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения по статье 19.7.5-1 КоАП РФ составляет 3 месяца.

И как штрафовать, если на момент проверки срок давности уже прошел? В итоге многие нарушители (почти 80 %) избегают ответственности, посетовали в Роспотребнадзоре и решили изменить эту ситуацию.

На федеральном портале опубликован проект поправок в КоАП, который предусматривает установление трехгодичного срока давности за правонарушение, ответственность за которое предусмотрено статьей 19.7.5-1 КоАП.