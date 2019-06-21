Работникам ликвидируемых организаций дадут новые гарантии

Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на уточнение гарантий по выплатам работникам, увольняемых в связи с ликвидацией организации. О проектах пишет «Парламентская газета».

Одним законопроектом предлагается сохранять права работников, уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением штата работников, на выплату выходного пособия в размере среднего месячного заработка.

Кроме этого, работодатель будет обязан сохранить средний месячный заработок на период трудоустройства такого работника за второй месяц после увольнения, а при наличии решения органа службы занятости — за третий месяц после увольнения.

Также предусмотрено, что работодатель должен будет выплатить при увольнении работника в связи с ликвидацией организации выходное пособие в размере двукратного среднего месячного заработка.

В документе предлагается установить 15-дневный срок обращения работника, который не смог трудоустроиться в течение второго, третьего месяца после увольнения в связи с ликвидацией организации, за получением среднего месячного заработка после окончания каждого периода трудоустройства.

Уточняется, что такие же изменения предложили внести в статью 318 Трудового кодекса, которая устанавливает гарантии при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Вторым законопроектом предлагается установить, что запись о ликвидации юрлица в единый госреестр юрлиц должна вноситься не ранее истечения предусмотренного трудовым законодательством срока сохранения за уволенными в связи с этим работниками среднего месячного заработка на период их трудоустройства.

При этом внесение в единый государственный реестр допускается до истечения такого срока, при условии, что работникам произведены все полагающиеся выплаты. Это позволит контролировать работодателей в части исполнения ими на равных условиях выплат всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, уточняют в кабмине.