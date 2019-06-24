Дети должников по алиментам могут претендовать на получение пенсии по случаю потери кормильца

Должника по алиментам, который не исполняет решение суда и скрывается от приставов, стало легче признать безвестно отсутствующим, пояснили в ПФР.

В настоящее время, если должник по алиментам находится в исполнительном розыске более 1 года, ему в судебном порядке может быть присвоен статус безвестно отсутствующего. Этот статус, присвоенный родителю, дает его ребенку право претендовать на получение пенсии по случаю потери кормильца.

Размер выплат зависит от трудовой деятельности должника:

если он официально проработал хотя бы один день, и за него были произведены отчисления в ПФР, то пенсия будет страховой,

если он никогда не работал, пенсия будет социальной;

если он был военнослужащим или космонавтом, пенсия будет государственной.

Страховая пенсия рассчитывается каждому индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и суммы пенсионных коэффициентов пропавшего кормильца.

Социальная пенсия устанавливается в фиксированной сумме и с 01.04.2019 составляет 5283,84 рубля. При этом если пенсионер не работает, ему положена федеральная социальная доплата до прожиточного минимума.

Выплаты будут продолжаться, пока ребенок не достигнет совершеннолетия, а при его обучении на очном отделении — до исполнения ему 23 лет или до завершения учебы.