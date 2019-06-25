Пенсионные накопления можно получить раньше выхода на пенсию

Начиная с 2019 года, обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за установлением страховой пенсии по старости.

Так, например, если для того чтобы назначить страховую пенсию по старости на общих основаниях в текущем году мужчины должны достичь возраста 60,5 лет, а женщины 55,5 лет, то за выплатой средств пенсионных накоплений они могут обратиться в возрасте 60 и 55 лет.

Помимо достижения указанного возраста получить пенсионные накопления в текущем году можно, если соблюдены все необходимые условия для назначения страховой пенсии по старости. Это не только возраст – нужно также 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных коэффициента.

Напомним, что средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно.

Помимо ПФР страховщиком пенсионных накоплений может быть и НПФ. Граждане, которые передали свои пенсионные накопления для управления в НПФ, с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений обращаются туда.

Проверить, кто является страховщиком пенсионных накоплений на текущий момент, а также сумму накопленных средств можно в Личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, заказав выписку.

Также через Личный кабинет на сайте ПФР можно в электронном виде подать заявление и о выплате средств пенсионных накоплений, если они формировались через ПФР.