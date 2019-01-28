Проверьте онлайн по нашей инструкции, сколько у вас пенсионного стажа и баллов. Вдруг пропали

В лицевых счетах россиян на сайте ПФР стали теряться данные. Узнать состояние своего ИЛС просто. Рассказываем, как.

ИЛС

До 2013 года узнать о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР можно было из ежегодных «писем счастья» — почтовых извещений о состоянии ИЛС. В 2013 году обязательная рассылка «писем счастья» была отменена.

Как теперь узнать о состоянии ИЛС? Например, можно воспользоваться сервисом «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

С помощью ЛК можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.

Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии.

Как проверить ИЛС

Попасть в Личный кабинет можно по ссылке на сайте ПФР.

Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте госуслуг.

Проделав все эти нехитрые манипуляции, вы попадете на страницу сервиса, где сразу увидите свой стаж, свои баллы (индивидуальный пенсионный коэффициент), свои пенсионные накопления, а также страховщика, который этими накоплениями управляет.

Если щелкнуть на поле с ИПК или стажем, вы попадете на следующую страницу.

Далее надо щелкнуть на строчку со стажем или баллами и вы попадете на страницу, на которой отражен весь ваш трудовой путь: до 2002 года, с 2002 по 2014 годы, а также с 2015 года по настоящее время.

ИЛС пенсионеров

У пенсионеров на ИЛС в сервисе отображается лишь незначительная часть сведений:

— дата назначения пенсии;

— размер страховой пенсии, в том числе размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Однако, если вы пенсионер и продолжаете работать, в вашем ИЛС зафиксированы следующие сведения за текущий год:

— о суммах выплат (вознаграждений) и начисленных страховых взносов;

— величина индивидуального пенсионного коэффициента;

— продолжительность работы;

— наименование работодателя.

Пропажа

С недавних пор граждане стали замечать, что из их ИЛС пропадают сведения. В основном теряются данные за 2017 год, хотя некоторое время назад они в сервисе отображались.

Судя по обсуждению в соцсетях, с такой же проблемой столкнулись люди в разных регионах. Логика исчезновения данных непонятна: у одних сотрудников одного и того же работодателя стаж и баллы на месте, у других все пропало. Такая же ситуация с индивидуальными предпринимателями: у одних взносы за себя отражены в лицевом счете, у других ничего нет.

Проверьте и вы свой лицевой счет. Все ли на месте?