Неправомерно проиндексированную пенсию пересчитают до прежнего размера

Часто бывает, что пенсионер устраивается на работу за месяц до проведения индексации, к примеру, в декабре, и индексация ему проводится, хотя права на нее он уже не имеет.

В этом случае впоследствии, при получении отчета работодателя по форме СЗВ-М, пенсия будет возвращена к декабрьскому размеру.

ПФР советует пенсионерам: если вы устроились на работу, и ваша пенсия вдруг увеличилась, то уточните в ПФР причину во избежание необоснованной переплаты — возможно, ваш работодатель несвоевременно предоставил отчет.

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