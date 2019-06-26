Неправомерно проиндексированную пенсию пересчитают до прежнего размера

Часто бывает, что пенсионер устраивается на работу за месяц до проведения индексации, к примеру, в декабре, и индексация ему проводится, хотя права на нее он уже не имеет.
В этом случае впоследствии, при получении отчета работодателя по форме СЗВ-М, пенсия будет возвращена к декабрьскому размеру.
ПФР советует пенсионерам: если вы устроились на работу, и ваша пенсия вдруг увеличилась, то уточните в ПФР причину во избежание необоснованной переплаты — возможно, ваш работодатель несвоевременно предоставил отчет.
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