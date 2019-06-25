Какие ошибки в трудовой книжке могут повлиять на будущую пенсию

Перед выходом на пенсию необходимо заблаговременно собрать и проверить все документы, так как ошибки в них могут повлиять на размер будущей пенсии, а в некоторых случаях могут привести и к отказу в назначении пенсионных выплат.

ОПФР Дагестана приводит перечень ошибок в трудовой книжки, которые могут повлиять на назначение пенсии:

— отсутствие или нечеткий оттиск печати на записях при увольнении с работы;

— отсутствие названия организации и должности в записи при приеме на работу;

— отсутствие записи в трудовой книжке о реорганизации предприятия или учреждения, в результате чего в книжке запись о приеме на работу не соответствует записи об увольнении;

— незаверенные в установленном порядке помарки, подчистки и исправления в трудовой книжке;

— отсутствие сведений об изменении на титульном листе трудовой книжки фамилии, имени, отчества, даты рождения;

— отсутствие ссылки на приказ о приеме на работу (не указан номер или дата приказа);

— нечитаемые записи о работе в трудовой книжке.