Стаж для пенсии можно подтвердить с помощью свидетелей

Как подтвердить стаж для пенсии, если нет тех организаций, в которых трудились люди и не сохранились архивные данные?

На этот вопрос ответили специалисты ОПФР по Республике Тыва.

Если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием (землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и т.п.) и восстановить их невозможно, подтвердить факт работы гражданина до 01.01.1998 года, можно на основании показаний двух и более свидетелей.

При утрате документов о работе из-за небрежного хранения, умышленного уничтожения и тому подобных причин не по вине работника, периоды работы устанавливаются на основании показаний двух и более свидетелей, знающих этого работника по совместной работе у одного работодателя и располагающих документами о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу гражданина.

При этом важно помнить, что характер работы показаниями свидетелей не подтверждается.

Кроме того, продолжительность стажа, установленного на основании свидетельских показаний, не может превышать половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии.