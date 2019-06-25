ООО включает в доход выручку от продажи доли в своем уставном капитале

ООО на УСН выкупило у участника долю в своем уставном капитале, а потом продало ее. Как учитывать выручку?

Разъяснения по этому вопросу дал Минфин в письме № 03-11-11/40080 от 03.06.2019.

При определении объекта налогообложения по УСН, в случае продажи обществом ранее выкупленной у участника общества доли в уставном капитале общества в составе доходов учитывается выручка от продажи указанной доли в размере фактически поступивших денежных средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав.

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