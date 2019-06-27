Когда убыток прошлых лет не учитывается при расчете налога на прибыль

А причем тут я? Вроде про абстрактного предпринимателя речь шла. И ваши рассуждения очень смешны....
Опять Вы хайпануть решили :) Статистика таких начинаний в стиле "Главное ввязаться, а там разберё...
Ничего смешного. Это ж Ваше предпринимательское призвание )...
Не ходите к таким работать - делов-то. Обходите их стороной, проклятых)...
Маниловщина 21-го века в исполнении человека, не имеющего представление о работе бухгалтера. )))Д...
Строку 170 не надо заполнять, вы же не уменьшаете 1/3 налога, вы её уже уплатили.И, надеюсь, вы э...
" Чтобы защититься, можно сделать одно их двух: поменять профессию или..." Спасибо за совет,...
Goody, сколько ВЫ платите ВАШИМ работникам? Директору, главбуху, дворнику?...
Предприниматель (пусть он не очень умный) составил плохой БП, в котором зп по 5 т.р., выставил на...
Умора! Предприниматель вложился в организацию бизнеса миллионами, а то и десятками, обеспечил бес...
Вопрос №1: Вам нравится такая программа? Ну, кайф же?Программу явно писали под кайфом, видим...
Добрый день.Запуталась немного в заполнении этого уведомления....У меня патент с 01.01.19г. по 31...
Квартал: 7738,50 - в таблице опечатка, должно быть 7338,5
Для мест, где нет 80-100%-ной загрузки, и где за раб.компом пасьянс раскладывают - инициатива пре...
"Тайна сия велика есть" ;) Например: "про запас" налоги то не платят, движения по счета...
цель одна и самая известная я думаю всем
бред какой-то, в 4030 году наверно это будет но не в ближайшем будущем точно))))...
конкретно за какие виды товаров/работ/услуг с указанием договоров,Почему-то банки...
Главное, что за составление этой программы кто-то получил зарплату, премию....
Да какой-там бизнес-план! Они и не знают, что это такое. Хапнули деньги, потратили. Неспособны на...
Да, сейчас есть такая возможность.Но что мешает ее отменить в любой момент?...
Прочитал, как валерьянки попил ;) Как же приятно, когда человек понимает! ...
Вопрос, зачем нужны такие организации, где не платится зарплата и один директор-учредитель. Цель ...
У Вас две логические ошибки. 1.Если предприятие новенькое, это плановый убыток, который Вы как пр...
Очень интересно. Ну то есть оборота-налогов у Вас официально нет, сотрудников тоже. И весь бизнес...
Вам и выше написаное мной Старому ворчуну, не буду копировать и так видно :) Добавлю, когда соста...
Грустно, мне от таких речей Ваших. Хотя век -живи, век- учись! Может вы (не только вы, но и так...
Хм... вообще-то Жорик их Франции в Мордовию переселялся как раз для того, чтобы налоги не платить...
Где-то во Франции над бокалом молодого божоле заплакал расстроенный Жерар......
Не если вы видите, что это за клиент, то у меня есть подозрение, что вы и без детективов сможете ...
Ну правда, и почему никто не догадался? Всего-то нужно сделать всем работникам оклады по 100-200-...
Не обязательно еще раз, можно ответить, что документы уже были предоставлены в ответе на такое-то...
Да никто их там не просматривает, ни в каком виде.
Ну так пусть тогда работник у покупателей зарплату получает. В любых размерах - как договорится....
ale96433132, это государство до 2019г. платило своим работникам за полный месяц МЕНЬШЕ ПРОЖИТОЧНО...