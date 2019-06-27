Когда убыток прошлых лет не учитывается при расчете налога на прибыль

В силу пункта 1 статьи 283 НК налогоплательщики, понесшие убыток (убытки), исчисленный в соответствии с главой 25 НК, в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее).

Положения указанного пункта статьи 283 НК не распространяются на убытки, полученные налогоплательщиком в период налогообложения его доходов по ставке 0 %.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-06/1/41696 от 06.06.2019.