Сексуальные домогательства на рабочем месте запретили

На 108-ой сессии Международной организации труда (МОТ) в Женеве приняли новую конвенцию и рекомендации о борьбе с насилием и домогательствами на рабочих местах.

В Конвенции признается, что насилие и домогательства в сфере труда «могут квалифицироваться как нарушение прав человека или злоупотребление ими… как угроза равным возможностям, как явления, неприемлемые и несовместимые с понятием достойного труда».

Она определяет «насилие и домогательства» как поведение, практику или угрозы, «имеющие целью или способные причинить ущерб физического, психологического, полового или экономический характера». Конвенция напоминает государствам-членам об их ответственности за создание «всеобщей атмосферы абсолютной нетерпимости».

Отметим, что Россия воздержалась от голосования, так как ранее МОТ отказалась учесть ее поправки, которые могли существенно сузить сферу применения этого документа.

Так, РФ предлагала не распространять конвенцию на работников без постоянного трудового договора и не стимулировать работодателей оказывать помощь жертвам домашнего насилия. Также российских чиновников не устроило использование в тексте конвенции слова «гендер» — одной из поправок его предлагалось заменить на «мужчины и женщины», пишет «Коммерсантъ».

Без учета этих поправок итоговая редакция документа, по словам постоянного представителя РФ при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, налагает на потенциальных участников обязательства, вводимые вне рамок проблематики насилия и домогательств на рабочем месте, многие из которых, по его словам, сформулированы «расплывчато и некорректно».

«Новая конвенция МОТ претендует на регулирование человеческих отношений, не ограничиваясь только сферой труда. Это говорит скорее о желании соответствовать трендам, чем о реальном понимании проблемы насилия и домогательств на рабочем месте»,— сказал он

Добавим, что Конвенция вступит в силу через 12 месяцев после ее ратификации двумя государствами-членами МОТ.

Даже если РФ не ратифицирует конвенцию, в будущем ей все равно предстоит отчитываться перед МОТ о ситуации с насилием в трудовой сфере и о мерах по ее улучшению.