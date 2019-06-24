«Яндекс» и Сбербанк начнут продавать товары в долг

В маркетплейсе Сбербанка и «Яндекса» — «Беру!» — планируется внедрить возможность онлайн-покупок в кредит.

В перспективе на площадке могут появиться и финансовые инструменты для населения, пишут «Известия». Например, факторинг. Причем, будут представлены продукты различных банков, а не только Сбербанка.

Однако в вопросе онлайн-займов на интернет-покупки Сбербанк и «Яндекс» выступают в роли догоняющих. Возможность получения POS-кредитов в онлайн-магазинах появилась еще несколько лет назад, рассказали «Известиям» в топ-20 крупнейших российских интернет-ритейлерах.

Во всех онлайн-магазинах отметили, что предоставление различных финансовых сервисов — преимущество, поскольку это привлекает пользователей и повышает их доверие. Ритейлеры планируют развивать потребительское кредитование и дальше, а также платформу p2b-кредитования и ассортимент карт-рассрочек, заявили в магазинах

Сфера будет развиваться и дальше, несмотря на разрастание «пузыря» в этой сфере. Так, банки планируют выдавать POS-кредиты онлайн с помощью биометрии.