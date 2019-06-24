Бюджетных мест в вузах станет меньше

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.

Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия». В документе указывается, что в настоящее время количество бюджетных мест составляет 518,4 тыс. Их количество будет ежегодно снижаться и к 2024 году составит 432,4 тыс. мест.

При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому конкурс на бюджетные места в вузах возрастет. В 2019 году количество поступающих составит 713,8 тыс., а к 2024 году — 823,8 тыс. человек. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4.

Однако в Госдуме уже опровергают эту информацию, пишет РБК. Глава комитета по образованию Вячеслав Никонов заявил, что количество бюджетных мест в отечественных вузах к 2024 году не только не сократится, но и может увеличиться.

