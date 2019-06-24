В Госдуму внесли проект о выводе бизнеса из-под статьи УК об организации преступных сообществ

Лидер «Гражданской платформы», внефракционный депутат-одномандатник Госдумы Рифат Шайхутдинов внес в нижнюю палату проект закона, предлагающий запретить дополнительную квалификацию правонарушений в сфере бизнеса по статье 210 Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Документ размещен в понедельник в электронной базе данных нижней палаты, сообщает ТАСС.

«Предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, предусматривающие установление запрета дополнительной квалификации по статье 210 УК РФ действий лиц, подозреваемых или обвиняемых в отдельных преступлениях, совершенных в сфере предпринимательства», — говорится в пояснительной записке. В проекте закона уточняется, что действие этой статьи предлагается не распространять на преступления, проходящие по статьям 159-160, 165, 171-183, 185-185.6, 193, 193.1, 194-201 Уголовного кодекса.

Автор проекта отмечает, что сложившаяся широкая практика применения правоохранителями ст. 210 «демонстрирует необоснованность предъявления обвинения в отношении данной категорий лиц».

Помимо этого, Уголовный кодекс дополняется примечанием, согласно которому лица, добровольно прекратившие участие в преступном сообществе или входящем в него структурном подразделении, в собрании организаторов, лидеров сообщества «и активно способствовавшие раскрытию или пресечению этих преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

Ранее в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что «на сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество» можно подвести совет директоров любой организации. Данную ситуацию глава государства назвал недопустимой, добавив, что необходимо «внести изменения в действующий закон».