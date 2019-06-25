ФНС будет регистрировать кассовую технику в ближайшие выходные

С 1 июля многие предприниматели обязаны начать применять ККТ. При этом ИП на ЕНВД и ПСН имеют право на вычет из налогов в размере не более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр кассовой техники, но при условии регистрации ККТ до 1 июля.

Для оказания содействия налогоплательщикам в реализации их прав на применение налогового вычета, территориальные органы ФНС будут регистрировать ККТ в выходные 29 и 30 июня. Впрочем, зарегистрировать кассовую технику в эти дни могут не только ИП, но и организации.

Информация о работе в выходные дни размещена на сайте налогового ведомства.

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