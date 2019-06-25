ФНС рассказала о «калининградской» схеме ухода от НДС

Верховный Суд РФ подтвердил, что неправомерное отнесение затрат по приобретению товаров в расходы для исчисления налога на прибыль и заявления вычета по НДС является необоснованной налоговой выгодой. Такую информацию приводит на своем сайте Федеральная налоговая служба.

Во время выездной проверки инспекция выявила, что налогоплательщик создал схему (многоуровневую цепочку), позволявшую ему получать необоснованную налоговую выгоду. Так, он контролировал производство, продажу и транспортировку бытовой техники, которую выпускали калининградские заводы. Фактически продукцию ввозили из Китая в Калининградскую область, используя ее статус свободной экономической зоны, который освобождает импорт от уплаты НДС на таможне. На заводах же происходила маркировка, наклейка этикеток и упаковка. При этом предприятия за счет использования труда инвалидов применяли льготу (пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ) по НДС. Готовые изделия формально реализовывали подконтрольные налогоплательщику организации через цепочку фирм-однодневок также без начисления НДС. Конечным звеном схемы выступал сам налогоплательщик, который приобретал товар уже с включенным в его стоимость НДС, который возникал на стадии перепродажи между техническими организациями и фактически ими в бюджет не уплачивался. Такая схема уже получила название «калининградской». Инспекция доначислила компании НДС, налог на прибыль, пени и штраф в соответствии с п. 3 ст. 122 НК РФ.

Налогоплательщик не согласился с решением налогового органа и обратился в суд. Он указал, что получал спорный товар и реализовывал его в различные торговые организации, производя реальный товарооборот. Налогоплательщик также отметил, что не доказанная инспекцией взаимозависимость с калининградскими сборочными заводами не порождает сама по себе налоговое правонарушение.

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику. Они указали, что он и подконтрольные ему организации были взаимозависимыми лицами. Техника формально перепродавалась между ними с искусственным наращением стоимости и НДС, в то время как сам товар напрямую поступал на склады налогоплательщика, минуя все иные специально включенные в схему звенья. Это позволяло завышать расходы и получать неправомерную выгоду при исчислении налога на прибыль и применении налоговых вычетов по НДС (171, 172 НК РФ).

Не согласившись с этими выводами, налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

Заметим, что общая сумма доначислений составила почти 900 млн.рублей.