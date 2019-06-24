Госдума рассмотрит проект о сокращённом рабочем дне для работниц сельской местности

Кисыч И как сайты будут проверять легальность номера? Будет создан какой-то онлайн сервис? Чувствую буд... Чиновники готовят удар по тем, кто сдает квартиры

Над.К Т.е. с налоговой системой РФ автор статьи знаком плохо и даже не знает, как называется налог на п... Как заработать на Инстаграм и не попасть на штрафы и налоги

Kostya11 Вот пока мне топливо с 2010 года в 2,5 раза не повысили - всё платилось.Пока земельный налог по к... Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

Василек70 Вот это перешли!(((Мне кажется "переход полностью" заключался в дописании алгоритма во исполнении... Что не так с системой Налог-3?

Olgabsh А не достаточно ли информации для передачи ее специальным людям? Для профессионального расследова... Что не так с системой Налог-3?

glawbuh Как вы думаете, а если вам здесь напишут что вы - недоумок и имбецил, это будет цивилизованно и б... «Клерк» выиграл суд по иску Дауркина на 10 миллионов рублей

Laikalasse Если есть привязка Ватсаппа к гуглоаккаунту, то переписка хранится именно там - и при переустанов... Ещё раз о безопасности предпринимателей, или причем здесь WhatsApp

Над.К А причем тут бизнес, если лично вы заявили, что не платите земельный и транспортный налоги?... Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

Kostya11 И вся проблема тут в двойной экономике. Тень помогают людям выжить.Тут и массажист, что работает ... Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

Kostya11 Предлагаю пообщаться с теми, у кого доходы менее 5 лямов в год, либо выше 100. Я вот 5 лет провел... Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

Над.К Даааа? И что же такого глобального случилось именно в этом году, что всё пошло наперекосяк? Вы ду... Что не так с системой Налог-3?

Kostya11 Вот именно. Должны платить все. В зависимости от размера дохода. А не получать миллиард и ныкать ... Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

Tutu не понятно зачем такой текст тут? для 0,1 процента? не мало для Ваших масштабов? с клиентами туго... У кого получается с бумажным НДС без разрывов и доначислений?

Press F Ну как что) вы пишите:"То есть федеральную систему для всей России сделали за срок менее 2 месяце... Что не так с системой Налог-3?

ToT Так насколько я понимаю, даже мобильные телефоны не нужны. Правоохранители в любой момент могут в... Ещё раз о безопасности предпринимателей, или причем здесь WhatsApp

y.p сейчас цены на Али выше, чем у оптовиков. Проще скинуться и в РФ купить... Переводы физлиц с карты на карту не облагаются НДФЛ

y.p Я, конечно, против затрат. Но не забываем про азиатский менталитет. А там понтов больше чем у нас... Чиновники тратят миллионы на шикарные номера в отелях

Над.К И что? От того, что частично что-то там начало работать раньше, можно говорить о том, что система... Что не так с системой Налог-3?

Над.К Да. Потому что вы зарегистрировали ККТ до 1 июля. И на момент получения права на вычет работников... Продаю или произвожу? Могу ли я работать один и без кассы?

Над.К Вы вообще о каких законодательных инициативах пишете? Речь про проект постановления пленума ВС. Э... Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

Kostya11 Это законодательные инициативы нового поколения. Деток наших чинуш. Они обучились в Лондонах и СШ... Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям