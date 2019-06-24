Госдума рассмотрит проект о сокращённом рабочем дне для работниц сельской местности

Женщинам, работающим в сельской местности, предлагают предоставить право на сокращённый рабочий день, пишет «Парламентская газета».
Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на этой неделе, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Поправки в Трудовой кодекс внесены группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Предлагается установить сокращённый рабочий день для женщин, работающих в сельской местности.
«Это действующая норма, которая была принята ещё Верховным советом СССР в 1990 году, — напомнил Исаев. — Но сейчас, когда производится правка законодательства, убираются старые нормы, возникла угроза, что эта норма не будет отражена в Трудовом кодексе».
С этим вопросом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратились во время его пребывания в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. В итоге инициатива была подготовлена и внесена.
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