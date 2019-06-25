Когда и на сколько подорожает плата в «Платон»

На 1 июля 2019 было намечено повышение платы в систему «Платон», однако Минтранс предложил сдвинуть индексацию частично на февраль 2020 года.

Напомним, сегодня действует льготный тариф - 1,9 руб. за км.

С 1 июля 2019 тариф подрастет на 14 коп. до 2,04 руб.

Соответствующее правительственное постановление будет опубликовано в ближайшее время.

С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит - 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года – 2,35 руб./км. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%.

В госсистеме «Платон» зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств.Как сообщает Минтранс, объем поступлений в Дорожный фонд России за время её работы достиг 77 млрд руб. За счет этих средств уже отремонтировано свыше 2000 км дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах страны.