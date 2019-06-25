Гостиничный бизнес просит льготы по НДС

«Опора России» предложила Минэкономики снизить НДС для отельеров до 7–10%.

Предложения по снижению налогового бремени для отельеров отправлены главе Минэкономики Максиму Орешкину в июне, пишет «Коммерсантъ». Кроме снижения НДС предлагается применять пониженную ставку земельного налога в размере 0,1–0,5% от кадастровой стоимости и понижающий коэффициент 0,1 для налога на имущество.

В организации также просят ограничить ежегодный рост тарифов естественных монополий. «Опора России» хочет включить предложения в стратегию развития туризма до 2035 года, которую сейчас разрабатывает Минэкономики. Основная цель документа — увеличить вклад туристической отрасли в ВВП России с текущих 3,5% до 10%.

Дополнительные меры поддержки гостиничного бизнеса не единственное предложение «Опоры России». Организация просит отказаться от организации центра развития туризма, который должен отвечать за подготовку проектов развития территорий, маркетинг и продвижение. Полномочия этой структуры дублируют функции Минэкономики и Ростуризма, ее создание потребует средств, а сам проект может отрицательно сказаться на развитии туризма в стране, следует из письма. В Минэкономики пояснили, что центр должен заняться обновлением маркетинговой стратегии продвижения российских туристических продуктов, чем ранее занималось ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму» (Visit Russia). В Ростуризме добавили, что центр также должен заняться созданием туристического бренда России, продвижение турпродукта и обеспечение участия РФ на международных мероприятиях.

В Минэкономики сообщили «Ъ», что предложения «Опоры России» рассматриваются вместе с инициативами других участников туристического рынка. Меры по снижению ставок налогов, отчислений во внебюджетные фонды, арендных платежей за пользование земельными участками обсуждаются и будут отражены в «дорожной карте» стратегии, заверили там.