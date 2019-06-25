Банки опасаются за свои доходы после введения сервиса оплаты по QR-кодам

Сервис для оплаты покупок по QR-кодам от ЦБ ударит во всем банкам, уверен Олег Тиньков.

ЦБ уже в этом году планирует запустить в своей Системе быстрых платежей (СБП) переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг по QR-кодам. Заплатить за покупки в магазине с помощью СБП можно будет, отсканировав QR-код торговой точки — бумажную наклейку с номером счета торговца — через мобильное приложение банка. Покупателю надо будет ввести в приложении сумму, и его банк спишет со счета деньги и переведет в банк — владелец счета магазина. QR-код может быть динамическим, тогда сумму можно будет не вбивать вручную.

Оплата товаров через СБП — альтернатива банковским картам. Торговые точки давно жалуются на дороговизну приема карт, который для них стоит 1–3%. По задумке ЦБ, оплата товаров и услуг через СБП, оператором которой он является, должна увеличить конкуренцию на рынке эквайринга и уменьшить стоимость услуги. Сейчас для юридических лиц обсуждается тариф «порядка 0,4%», говорила в конце мая в Госдуме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Против нового сервиса выступают некоторые банкиры, ведь комиссии за эквайринг существенная часть их доходов.

«Мы против этих инициатив с с2b [переводов от физического лица юрлицу], это нездоровые тенденции, потому что все банки будут страдать. Сбербанк с его 1 трлн руб. прибыли выживет, а как будут маленькие выживать, не очень понятно», — цитируют Тинькова «Ведомости».

Однако директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила ТАСС, что с2b не отразится негативным образом на доходах банков РФ от карточных платежей, а наоборот, СБП позволит банкам получить дополнительный доход.