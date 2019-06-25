ЦБ научит школьников финансовой грамотности. Узнайте, какие ошибки нашли в учебнике ЦБ

Банк России подготовил сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» для школьников 1–11 классов. В пособие вошли задания в формате ОГЭ и ЕГЭ.

Примечательно, что в первоначальной версии пособия, которую разместил на своем сайте ЦБ, обнаружилось немало ошибок.

В частности, их заметили журналисты «Медузы» и оповестили об этом ЦБ. Позже ЦБ эти ошибки исправил.

Издание приводит несколько примеров таких ошибок регулятора в условия задач и решений к ним.

Странное решение — верный ответ: Заработная плата папы в месяц составляет 40 000 руб., заработная плата мамы ¾ от зарплаты папы, а пенсия бабушки и дедушки вместе на 2000 руб. меньше, чем заработная плата мамы. Какова пенсия бабушки и дедушки вместе? Исправлено.﻿ В методическом пособии для учителей к этой задаче предлагается странное решение. Оно использует совсем другие исходные условия: зарплата отца 70 тысяч рублей, матери — 52,5 тысяч рублей. Но ответ выходит таким же, пенсия бабушки и дедушки вместе оставалась неизменной — 28 тысяч рублей.

Сбережения Если Борису дают на карманные расходы 300 руб. в месяц, а он откладывает в копилку по 200 руб., то через полгода он сможет купить: 1) автомат с дополненной реальностью за 1800 руб. 2) набор игрушечных черепашек за 2100 руб. 3) конструктор за 1200 руб. 4) набор для робототехники за 1650 руб.? Исправлено. При таких условиях за полгода Борис скопит только 1200 рублей, ему хватит только на конструктор. Но судя по решению задачи в методическом пособии, мальчик получает деньги на карманные расходы гораздо чаще — авторы просто перепутали месяц и неделю.

Об остальных ляпах ЦБ в пособии для школьников читайте в «Медузе».