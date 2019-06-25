В рамках встречной проверки нельзя запрашивать персональные данные работников

Верховный суд в постановлении от 26.04.2019 № 9-АД19-10 признал незаконным административный штраф главному бухгалтеру, отказавшемуся предоставить в налоговую инспекцию документы, затребованные в отношении одного из работников организации.

ИФНС в рамках встречной проверки запросила сведения в соответствии с п.1 ст. 93.1 НК РФ. Причем проверка проводилась в отношении фирмы, с которой у компании, получившей требование, не было никаких отношений.

По требованию организация должна была предоставить кадровые документы на конкретного работника, в частности: заявления о приеме и увольнении; трудовой договор; приказы и личную карточку. Главный бухгалтер отказалась их предоставить, мотивируя тем, что это внутренние документы организации. Кроме того, разглашение таких сведений являлось бы нарушением персональных данных.

За отказ в представлении документов главбуху был выписан штраф по части 1 статьи 15.6 КоАП в размере 300 рублей. Однако она его оспорила в суде.

Суды трех инстанций встали на сторону налоговиков. Однако Верховный суд их решения отменил, сославшись на то, что налогоплательщики имеют право не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов (пп.11 п.1 ст. 21 НК). Ведь доказательств взаимоотношений между двумя организациями так и не было приведено.

Кроме того, запрошенные налоговой документы никак не могут быть признаны документами, которые общество (соответствующее должностное лицо общества) обязано было представить налоговому органу в целях осуществления налогового контроля в отношении проверяемого им налогоплательщика.