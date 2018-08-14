Налоговики вправе запросить документы с персданными физлиц в рамках ВНП

В ходе выездной проверки коммерческой фирмы налоговики запросили у ФГУП документы, касающиеся бывшего сотрудника, который с проверяемой фирмой не связан. Речь идет о документах, в которых содержится подпись сотрудника, а также о характеристике.

Не просматривается ли здесь нарушение закона о персональных данных?

Разъяснения на эту тему дала ФНС в письме № ЕД-4-2/14951@ от 02.08.2018.

Налоговики пояснили, что информация об отсутствии взаимоотношений работников ФГУП с коммерческой фирмой носит предположительный характер, в этой связи доводы об отсутствии таких отношений не могут быть приняты во внимание.

Что касается персональных данных, то согласно статье 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ лица, получившие доступ к персданным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять их без согласия субъекта перданных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

НК относится к федеральному законодательству.

В соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК должностное лицо налогового органа, проводящее проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, эти документы (информацию).

При этом НК не предусматривает каких-либо ограничений по объему и составу истребованных налоговым органом необходимых для проверки документов.

В этой связи ИФНС вправе в случае обоснованной необходимости указывать в требовании документы, которые, по мнению налогового органа, необходимы для проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налогов при проведении выездной налоговой проверки.

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