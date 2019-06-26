Панама и Израиль войдут в список стран для обмена финансовой информацией

ФНС обновит перечень юрисдикций заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с РФ в автоматическом режиме.

Существующий перечень будет дополнен такими юрисдикциями как: Панама и Израиль.

Таким образом в настоящее время 92 юрисдикций заявили о готовности осуществлять такой обмен с РФ, говорится в пояснительной записке к проекту, размещенному на федеральном портале.

Одновременно изменения вносятся и в перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ. Предполагает исключение из перечня таких юрисдикций как Панама и Сан-Марино.