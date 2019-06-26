Каким будет следующий экономический кризис

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказал предположения относительно сценария будущего глобального экономического кризиса.

«Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией», — сказал Орешкин.

Он обратил внимание на то, что проблемы в экономике не будут связаны с достаточностью капитала банков или проблемами в финансовом секторе, передает РИА Новости.

Орешкин отметил, что к будущему глобальному кризису Россия готова лучше, чем к ситуации 2008 года или падению цен на нефть в 2014 году.

«У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс», — подчеркнул он.