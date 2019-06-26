Власти думают, в каких еще регионах появится налог для самозанятых

Минфин намерен внести в правительство предложение по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых за счет регионов с высоким уровнем работников в неформальном секторе экономики.

Это 13 территорий, в основном южные — в том числе Чечня, Дагестан, Крым. Об этом говорится в проекте ответа Минфина на запрос правительства о будущем эксперимента, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Как следует из текста документа, отправленного на согласование в Минэкономики, министерство совместно с ФНС рассмотрело вопрос о расширении эксперимента с 1 января 2020 года.

По данным ФНС, за пять месяцев с момента начала эксперимента в четырех регионах зарегистрировались как самозанятые более 106 тыс. физлиц. Тем временем в Минфин и ФНС поступают обращения от граждан субъектов РФ, не участвующих в эксперименте, а также от местных властей, с просьбой распространить пилотный проект по самозанятым и на них. В пакете документов, приготовленном для отправки в правительство, приложены письма от губернатора Псковской области, администраций Липецкой и Кемеровской областей, правительства Республики Коми и Минкавказа.

В письме также приводятся данные Росстата, по которым высокий уровень неформального сектора экономики приходится на Чечню (63,9%), Дагестан (55%), Ингушетию (49,2%), Кабардино-Балкарскую республику (41,3%), Северную Осетию—Аланию (37%), Крым (34,8%), Алтай (34%), Севастополь (32%) и прочие. Кроме того, говорится о необходимости включения в эксперимент территорий Крайнего Севера, Забайкальского края (тут показатель неформальной занятости 22,9%) и Тывы (26,9%).

В пресс-службе Минфина подтвердили, что «сейчас идет проработка предложений о расширении со следующего года перечня регионов—участников эксперимента по введению льготного налогового режима налога на профессиоональный доход (НПД)», однако отметили, что «говорить о конкретных расчетах, финансировании пока преждевременно». В свою очередь, в письме ФНС в Минфин по теме расширения эксперимента говорится о возможном распространении действия НПД на всей территории РФ.