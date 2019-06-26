Минфин запустит новый механизм сдерживания цен на бензин

С 1 июля должен вступить в силу новый механизм сдерживания цен на топливо. Соответствующий документ будет внесен в Правительство на днях, рассказали в Минфине.

«Сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка», — сказал глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

Поясним, с начала года в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли.

Среди прочего в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри страны.

Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В случае, если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью сверхприбыли.

Сазанов отметил, что роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в целом не произойдет, пишет РИА Новости.

 

 

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