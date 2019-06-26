В преддверии отчетной кампании бухгалтеры ищут вдохновения

Уже через несколько дней стартует очередная отчетная кампания. Бухгалтеры пытаются как-то себя настроить на трудовые подвиги.

Где взять вдохновение, когда от работы уже тошнит? Этот вопрос стал предметом обсуждения в «Красном уголке бухгалтера» на Фейсбуке.

Коллеги рассказывают, что вдохновение они черпают в отпуске или в его предвкушении.

Кто-то стремиться побыть на природе, кому-то успокаивает нервы общение с домашними любимцами, братьями нашими меньшими. Некоторые коллеги ходят на танцы.

Бухгалтеры стараются настроиться на оптимистичную волну.

ну, ладно девочки, слава Богу есть работа))) и для меня удалённо))) на даче, цветочки, клубника, пляж, и чтобы не деградировать работа))) — пишет Ирэна

Впрочем, не все так оптимистичны.

Если от работы тошнит, то только уволиться, какое тут вдохновение... — пишет Ольга

Впрочем, коллеги солидарны в том, что преодолеть нежелание работать очень помогает материальный стимул. Не бесплатно ведь работаем, а за деньги.

А вы морально готовы к сдаче отчетов за 2 квартал?