В преддверии отчетной кампании бухгалтеры ищут вдохновения

Уже через несколько дней стартует очередная отчетная кампания. Бухгалтеры пытаются как-то себя настроить на трудовые подвиги.

Где взять вдохновение, когда от работы уже тошнит? Этот вопрос стал предметом обсуждения в «Красном уголке бухгалтера» на Фейсбуке.

Коллеги рассказывают, что вдохновение они черпают в отпуске или в его предвкушении.

Кто-то стремиться побыть на природе, кому-то успокаивает нервы общение с домашними любимцами, братьями нашими меньшими. Некоторые коллеги ходят на танцы.

Бухгалтеры стараются настроиться на оптимистичную волну.

ну, ладно девочки, слава Богу есть работа))) и для меня удалённо))) на даче, цветочки, клубника, пляж, и чтобы не деградировать работа)))

— пишет Ирэна

Впрочем, не все так оптимистичны.

Если от работы тошнит, то только уволиться, какое тут вдохновение...

— пишет Ольга

Впрочем, коллеги солидарны в том, что преодолеть нежелание работать очень помогает материальный стимул. Не бесплатно ведь работаем, а за деньги.

А вы морально готовы к сдаче отчетов за 2 квартал?

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера