Биометрию могут распространить на корпоративных клиентов банка

Организации смогут открывать счета и получать другие услуги банков дистанционно на основании биометрии, сданной их уполномоченными сотрудниками, узнал «Коммерсантъ».

С 2020 года Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС), при обслуживании корпоративных клиентов.

Техническая реализация процесса уже продумана. Сотрудник организации (гендиректор, главбух, иной уполномоченный представитель) сдает биометрию как физлицо в ЕБС. Далее компания через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) подтверждает его полномочия, и потом тот же представитель удаленно верифицируется в интересующем его банке. Необходимые документы направляются в электронном виде в банк, который открывает счет.

Представители банков говорят, что дистанционное открытие счета может быть востребовано в первую очередь корпоративными клиентами, которые работают по госконтрактам и вынуждены под каждый новый заказ открывать отдельный счет, часто быстро и в другом регионе.

В Тинькофф-банке подчеркнули, что плюсы для корпоративных клиентов от биометрии — существенное улучшение клиентского опыта и доступа к финуслугам: удаленное обслуживание, открытие и управление РКО, упрощенный доступ к различным банковским продуктам для юрлиц и т. д. Но главное — это скорость и возможность отказа от бумажного документооборота.

Однако эксперты говорят, что должностные лица могут просто не захотеть сдавать образцы лица и голоса для нужд компаний. Сейчас граждане и для личных целей не стремятся это делать. А заставить сдать биометрию, например, главбуха, нельзя.