МВД подготовило проект нового регламента по постановке автомобилей на учет

МВД разработало проект регламента по регистрации транспортных средств в подразделениях ГИБДД.

Документ носит технический характер, пишет «Коммерсантъ», и необходим для исполнения на практике нового закона о регистрации автомобилей, который вступит в силу в августе этого года.

В регламенте описываются, в частности, процедуры взаимодействия подразделений и автосалонов: последние получат право самостоятельно ставить на учет машины клиентов и печатать номера.

Регламент также установит время процедур подразделений: нормативы не меняются по сравнению с действующими правилами. К примеру, максимальный срок предоставления госуслуги по регистрации транспортного средства, как и сейчас, будет ограничен одним часом, время отчитывается с момента приема документов в подразделении. При записи в ГИБДД через портал госуслуг автовладельцу может быть предложено время не позже чем на пятый день после обращения. Если гражданин не приходит в назначенный час, то срок ожидания составляет не более 15 минут, дальше его принимают в порядке живой очереди. Максимальный срок осмотра транспортного средства не должен занимать более 20 минут.

Пошлина за предоставление госуслуги будет такая же, как и сейчас,— 2 тыс. руб. за регистрацию с выдачей госномера, 800 руб. за выдачу паспорта транспортного средства взамен утраченного или пришедшего в негодность, 500 руб. за выдачу свидетельства о регистрации.

Отметим, что комитет Госдумы по транспорту вместе с ГИБДД уже подготовил поправки в закон о регистрации транспортных средств. Планируется предоставить автовладельцам выбор: печатать и получать номера в подразделении (как и сейчас) или у частных изготовителей номеров. Текущая редакция закона предполагает изготовление госзнаков только у частников, но таких фирм мало, это обнаружилось после мониторинга ГИБДД. Также планируется, что гражданин, обратившись в подразделение любого региона для регистрации машины, сможет получить номер только с кодом «своего» региона. Иными словами, москвич в любом случае, куда бы он ни обратился, получит московские номера (с кодом 177, 179, 799 и т. д.), житель Чечни — с кодом 95, Дагестана — с кодом 05 и т. д.