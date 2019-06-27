Сельские ИП получили право на прибавку к пенсии

Вышло Постановление Правительства от 25.06.2019 № 805, которое вносит изменений в список работ и должностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Напомним, с 1 января 2019 «сельским» пенсионерам устанавливается повышение фиксированной выплаты в размере 25 % ее размера.

Список «сельских» работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, был утвержден Постановлением Правительства от 29.11.2018 № 1440.

Для установления прибавки гражданин должен одновременно соответствовать трем условиям:

иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве (этот стаж исчисляется по особым правилам на основании списков профессий, утвержденных Правительством);

не осуществлять трудовую или иную деятельность, подлежащую обязательному пенсионному страхованию;

постоянно проживать в сельской местности.

Новая редакция Списка включает в себя ряд профессий растениеводства, животноводства, рыбоводства, которые ранее в Список не входили.

Например, Список расширен такими категориями как:

рабочие всех наименований;

ИП, осуществляющие деятельность в сельском хозяйстве;

лица, связанные с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования;

заведующие складскими помещениями, лица, связанные с охраной производственных объектов сельского хозяйства.

«Список скорректирован с учетом сложившейся за полгода правоприменительной практики и обращений граждан, – прокомментировал глава Минтруда Максим Топилин. – С целью соблюдения пенсионных прав граждан новые нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года».

По оценке ПФР, новая редакция Списка увеличит численность получателей прибавки на 3 % или почти на 30 тыс. человек.