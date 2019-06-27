Штраф за опоздание со сдачей деклараций по НДС хотят увеличить в несколько раз

Счетная палата проверила московских налоговиков на предмет администрирования НДС и обнаружила, что они не штрафуют налогоплательщиков за опоздание со сдачей деклараций. Непорядок!

Так, инспекциями ФНС по г. Москве не обеспечено надлежащее выполнение полномочий в части возбуждения дел об административном правонарушении по статье 15.5 КоАП в связи с нарушением налогоплательщиками сроков представления декларации по НДС.

Должностными лицами инспекций не составлены протоколы об административном правонарушении и не направлены для рассмотрения в судебные органы для привлечения к административной ответственности за несвоевременное представление налогоплательщиками 332746 деклараций по НДС за налоговые периоды IV квартал 2014 года — III квартал 2018 года.

Сумма потенциально непоступивших денежных средств в консолидированный бюджет РФ в связи с непривлечением к административной ответственности должностных лиц составляет от 99,8 млн рублей до 166,4 млн рублей.

Вместе с тем в докладе Счетной палаты отмечается, что финансовые затраты на составление 1 протокола об административном правонарушении, направление на рассмотрение материалов в суд, расходы судебной системы, по экспертной оценке, составляют 2540 рублей, то есть более чем в 5 раз превышают максимальную сумму (500 рублей) административного штрафа, предусмотренного статьей 15.5 КоАП за нарушение сроков представления декларации.

В этой связи Счетная палата предлагает Правительству рассмотреть вопрос об увеличении суммы административного штрафа, предусмотренного статьей 15.5 КоАП, в целях восполнения финансовых затрат федерального бюджета, связанных с привлечением к административной ответственности должностных лиц за нарушение сроков представления налоговой декларации.