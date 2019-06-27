Иногда налоговики слишком долго не отменяют блокировку счетов за несдачу декларации

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1 статьи 76 НК налоговики выносят решения о приостановлении операций организации по ее счетам в банке и переводов электронных денежных средств в связи с непредставлением этой организацией декларации в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации.

Блокировка счета отменяется решением этого налогового органа не позднее одного дня, следующего за днем представления налогоплательщиком декларации.

Вместе с тем иногда налоговики нарушают НК.

Так, в частности, Счетная палата обнаружила, что решения об отмене решений о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке принимались позже установленного срока в ИФНС № 1 по г. Москве в 129 случаях (с нарушением от 1 дня до 7 дней), ИФНС № 7 по г. Москве — в 79 случаях11 (с нарушением от 1 дня до 93 дней).

ИФНС № 1 по г. Москве 129 случаев несвоевременного принятия решения об отмене решений о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке составляют 7,1 % от количества решений, выбранных для проверки в ходе проведения контрольного мероприятия Счетной палатой, в ИФНС № 7 по г. Москве 79 случаев — 2,6 %.