Полноценно провести «камералку» по НДС налоговики могут только после 25 числа. Поэтому сроки сдвинут

Большинство плательщиков НДС сдают декларации в последний день срока сдачи (25 числа).

Однако ряд налогоплательщиков, в том числе заявляющих НДС к возмещению из бюджета, представляют налоговые декларации по НДС значительно раньше последнего дня срока, а именно в период с 3 по 12 число месяца, следующего за налоговым периодом.

Однако сразу начать камералить эти декларации налоговики не могут, так как к этому моменту могут быть не сданы декларации контрагентов.

Дело в том, программный комплекс АСК НДС-2 после подачи налоговой декларации по НДС анализирует сведения, представленные налогоплательщиками и их контрагентами.

Осуществляется построение «Дерева связей», сопоставляются счета-фактуры, суммы НДС между контрагентами. Каждой представленной (актуальной) декларации системой управления рисками (далее — СУР) присваивается уровень риска с цветовой индикацией:

Срок камеральной срок проведения камеральной проверки исчисляется с даты представления декларации в ИФНС, а обработка деклараций осуществляется посредством АСК НДС-2 в течение 7 дней после срока представления налоговых деклараций за истекший налоговый период (25 число).

Таким образом сокращается период проведения камеральной проверки с использованием АСК НДС-2, говорится в докладе Счетной палаты.

В этой связи в Правительство направлено предложение о внесении дополнений в абзац четвертый пункта 2 статьи 88 НК, предусматривающих, что камеральная налоговая проверка на основе налоговой декларации по НДС, представленной до 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, проводится в течение двух месяцев, начиная с 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Введение предлагаемой нормы обеспечит проведение камеральных налоговых проверок с использованием АСК НДС-2 всех налоговых деклараций по НДС и документов, представленных в налоговые органы до 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, в течение двух месяцев;